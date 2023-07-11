Опасного собрата SARS-CoV-2 изучают в Вашингтонском университете

Вирус летучих мышей под названием RshTT200 обладает пандемическим потенциалом, который сопоставим с SARS-CoV-2. Об этом заявили ученые, сотрудники Вашингтонского университета. Результаты исследования эксперты предоставили во время конгресса Американской кристаллографической ассоциации.

Сообщается, что RshTT200 нашли в Камбодже в 2010 году также у летучих мышей. Патоген с SARS-CoV-2 разделяет не менее 92,6% геномной последовательности. Его спайковый белок совпадает с коронавирусом. Но заражение человека RshTT200 пока не случилось, поскольку спайковый белок вируса обладает меньшей эффективностью. Однако если произойдет нуклеотидная мутация, собрат ковида потенциально может проникнуть в человеческий организм.

Ученые идентифицировали антитела, которые нейтрализуют вирус. Это поможет разработать вакцину, если она в будущем потребуется. Данное направление научные деятели назвали самым многообещающим результатом работы.