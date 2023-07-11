Yandex.RTB

Опасного собрата SARS-CoV-2 изучают в Вашингтонском университете

Image 16+
Опасного собрата SARS-CoV-2 изучают в Вашингтонском университете
Новости науки
Фото из открытых источников

Вирус летучих мышей под названием RshTT200 обладает пандемическим потенциалом, который сопоставим с SARS-CoV-2. Об этом заявили ученые, сотрудники Вашингтонского университета. Результаты исследования эксперты предоставили во время конгресса Американской кристаллографической ассоциации.

Сообщается, что RshTT200 нашли в Камбодже в 2010 году также у летучих мышей. Патоген с SARS-CoV-2 разделяет не менее 92,6% геномной последовательности. Его спайковый белок совпадает с коронавирусом. Но заражение человека RshTT200 пока не случилось, поскольку спайковый белок вируса обладает меньшей эффективностью. Однако если произойдет нуклеотидная мутация, собрат ковида потенциально может проникнуть в человеческий организм.

Ученые идентифицировали антитела, которые нейтрализуют вирус. Это поможет разработать вакцину, если она в будущем потребуется. Данное направление научные деятели назвали самым многообещающим результатом работы.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Опасного собрата SARS-CoV-2 изучают в Вашингтонском университете

Сегодня, 13:01

Гигантская трещина может расколоть Африку на две части и образовать новый океан

Вчера, 21:18

Разработана уникальная CRISPR-терапия, которая блокирует развитие всех видов рака

Вчера, 16:52

Ученые из Канады выяснили, сколько калорий можно потратить во время секса

9-07-2023, 20:17

В ушах бездомных собак нашли смертельно опасный для человека патоген

9-07-2023, 20:08

Количество пятен достигает 20-летнего максимума: Солнце близится к пику взрывоопасности

8-07-2023, 22:50

«РИА Новости»: Биологи развенчали мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

8-07-2023, 22:31

Physycal Review X: Правило шести рукопожатий получило математическое обоснование

8-07-2023, 13:53

Священник Козлов: человечество бы вымерло, если бы люди детей рожали лишь в благополучное время

8-07-2023, 12:44

В Японии нашли эффективный и безопасный способ борьбы с комарами

6-07-2023, 13:12

Найдено подтверждение теории Эйнштейна о медленном течении времени

6-07-2023, 09:05

The Guardian: Ученые выяснили, что птицы могут «разводиться» из-за измен и долгой разлуки

5-07-2023, 18:05

Клещи оказались способны перемещаться с помощью электричества

3-07-2023, 19:17

Концерт рэпера Мота в Ереване закончился больницей

3-07-2023, 18:34

НПЦ: Зоологи удивлены «магическими» способностями осьминогов

3-07-2023, 09:29

Associated Press: причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины

2-07-2023, 13:48

Ученые из США нашли новый наиболее вероятный источник болезни Альцгеймера

2-07-2023, 09:18

Учёные предупредили, что остановить таяние летнего арктического льда уже невозможно

1-07-2023, 20:02

Futurism: Ученые впервые тестируют на людях лекарства, разработанного ИИ

30-06-2023, 18:30

JESEE: Пассивное курение увеличивает количество тяжелых металлов в слюне детей

29-06-2023, 19:48

«The Times»: ВС Украины будут в Крыму уже через месяц
  • Вчера, 10:38

«The Times»: ВС Украины будут в Крыму уже через месяц

Вооруженные силы Украины уже через месяц будут в Крыму. Об этом пишет авторитетное британское издание «The Times» со ссылкой на свои источники в

«Люди нервничают»: в Екатеринбурге заметили кортеж с полицией и скорой помощью
  • 9-07-2023, 20:35

«Люди нервничают»: в Екатеринбурге заметили кортеж с полицией и скорой помощью

Сегодня, 9 июня, в Екатеринбурге заметили кортеж из десятка автомобилей в сопровождении полиции и скорой помощи. Ради колонны была перекрыта дорога

Вместе с президентом Украины Зеленским из Турции вернулись лидеры «Азова»
  • 8-07-2023, 19:28

Вместе с президентом Украины Зеленским из Турции вернулись лидеры «Азова»

Патриотически настроенные граждане России сегодня, 8 июля, на 500-й день событий, которые у нас в стране называют специальной военной операцией,

Разработана уникальная CRISPR-терапия, которая блокирует развитие всех видов рака
  • Вчера, 16:52

Разработана уникальная CRISPR-терапия, которая блокирует развитие всех видов рака

Ученые из Йельского университета (Yale University) представили новый уникальный метод лечения всех видов рака при помощи технологии генного

«Два майора» о возвращении «Азова»: Колоссальный моральный ущерб нашим бойцам может иметь непредсказуемые последствия
  • 9-07-2023, 09:33

«Два майора» о возвращении «Азова»: Колоссальный моральный ущерб нашим бойцам может иметь непредсказуемые последствия

Возвращение командиров украинского полка «Азов»* (признан террористической организацией, деятельность в РФ запрещена, - Ред.), которые держали

Ученые из Канады выяснили, сколько калорий можно потратить во время секса
  • 9-07-2023, 20:17

Ученые из Канады выяснили, сколько калорий можно потратить во время секса

Ученые из Канады решили провести новый эксперимент и выяснить, сколько калорий можно потратить во время секса. Как оказалось, за один половой акт

Интересная информация