Апокалипсис не случился. Екатеринбург миновала страшная гроза — фото

После аномальной жары на Екатеринбург надвигается сильный шторм. Синоптики уральцам разослали предупреждения об ожидающихся ливнях, граде, грозах, сильном ветре.

В городе поднялся сильный ветер. Ожидается, 12 и 13 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные дожди и ливни, крупный град, усиление ветра до 27 м/с, — сказано в сообщении.

Портал E1.RU напоминает, что в такую погоду нужно окна держать закрытыми. Во время грозы не надо подходить близко к электропроводкам, молниеотводам, водостокам, антеннам. Также не желательно стоять рядом с окном. По возможности необходимо выключить электроприборы. От поездок рекомендуется отказаться.