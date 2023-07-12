Апокалипсис не случился. Екатеринбург миновала страшная гроза — фото

Вооруженные силы Украины уже через месяц будут в Крыму. Об этом пишет авторитетное британское издание «The Times» со ссылкой на свои источники в
Сегодня, 9 июня, в Екатеринбурге заметили кортеж из десятка автомобилей в сопровождении полиции и скорой помощи. Ради колонны была перекрыта дорога
Ученые из Йельского университета (Yale University) представили новый уникальный метод лечения всех видов рака при помощи технологии генного
На одном из пляжей во Флориде (штат Америки) туристы неожиданно заметили в воде акулий плавник. Люди оперативно покинули воду, поэтому удалось
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью международному агентству «Reuters» заявил, что в ходе
Восточно-Африканский разлом - это гигантская трещина, которая проходит через всю Африку. Она может расколоть на две части континент и привести к