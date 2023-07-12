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Апокалипсис не случился. Екатеринбург миновала страшная гроза — фото

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Апокалипсис не случился. Екатеринбург миновала страшная гроза — фото
В России
Фото из открытых источников

После аномальной жары на Екатеринбург надвигается сильный шторм. Синоптики уральцам разослали предупреждения об ожидающихся ливнях, граде, грозах, сильном ветре.

В городе поднялся сильный ветер. Ожидается, 12 и 13 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные дожди и ливни, крупный град, усиление ветра до 27 м/с, — сказано в сообщении.

Портал E1.RU напоминает, что в такую погоду нужно окна держать закрытыми. Во время грозы не надо подходить близко к электропроводкам, молниеотводам, водостокам, антеннам. Также не желательно стоять рядом с окном. По возможности необходимо выключить электроприборы. От поездок рекомендуется отказаться.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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