SD: суперкомпьютер предрек Земле климатическую катастрофу в 4000 разнообразных сценариях к 2100 году

Ученые представили суперкомпьютер, который прогнозирует человечеству 4000 вариаций катастроф, связанных с изменением климата. Они случатся до 2100 года. Об этом свидетельствуют данные моделирования климата на умном суперкомпьютере.

Прогнозы исследователей связаны с имеющимися производствами, парниковыми газами, глобальным потеплением, количеством людей в мире, небольшими ресурсами.

Система выдала 4000 сценариев для 15 регионов в мире. Эти предположения станут реальностью в будущем, точнее до 2100 года. 70% сценариев предсказали, что мир превысит отметку глобального потепления на 1,5 градуса в последующие 5 лет», — утверждают эксперты.

Полученные данные являются толчком для наиболее точных и полезных действий по спасению планеты.