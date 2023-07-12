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The Guardian: искусственный интеллект спасёт мир и подарит людям бессмертие

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The Guardian: искусственный интеллект спасёт мир и подарит людям бессмертие
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые все чаще делятся своими представлениями о том, как активное развитие искусственного интеллекта спасет человечество.

По мнению эксперт в области искусственного интеллекта Дэвида Ролника, нейросети могут помочь стабилизировать изменения климата, которые вызваны глобальным потеплением.

Футуролог Рэймонд Курцвейл утвержадет, что к 2029 году ИИ будет неотличим от людей и поможет врачам победить рак. Также нейросети могут фиксировать самые уязвимые территории перед изменением климата.

Но самым большим вкладом искусственного интеллекта станет медицина. При помощи нейросети сегодня разрабатывают 12 видов препаратов. Не исключено, что в ближайшем будущем человеку не нужно будет трудиться, а всего лишь останется взаимодействовать с ИИ, который возьмет на себя большинство работы.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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