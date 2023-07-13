Arkeonews: «До жути натуральная» рука обнаружена в римском форте Виндоланда

Археологи из Виндоланда, одном из первых римских фортов в современной Англии, нашли крайне редкий артефакт - бронзовую руку, имитирующую руку человека.

Артефакт находился на глубине полутора метров под землей. Культурное наследие было найдено в нескольких метрах от храма, посвященного Юпитеру. Оно выполнено из бронзы, но отмечается, что рука изготовлена очень тщательно и анатомически точно. Археологи говорят, что она "до жути похожа на руку человека".

Длина находки составляет 10 сантиметров, однако она сохранилась не полностью. В оригинале в ладони что-то было, то есть держала рука какой-то предмет и крепилась к крупному предмету, о чем говорят обнаруженные следы. Сейчас эксперты занимаются установлением точного предназначения артефакта.



