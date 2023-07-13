«Сил уже не хватает». Борец с пожарами Григорий Куксин объяснил, почему горит Урал и как его тушить

На одном из пляжей во Флориде (штат Америки) туристы неожиданно заметили в воде акулий плавник. Люди оперативно покинули воду, поэтому удалось
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью международному агентству «Reuters» заявил, что в ходе
Восточно-Африканский разлом - это гигантская трещина, которая проходит через всю Африку. Она может расколоть на две части континент и привести к
Авторассу под Екатеринбургом заволокло едким дымом. На Серовском тракте бушуют лесные пожары. Автолюбители пожаловались, что им тяжело дышать даже с
В местных пабликах появились фото и видео, на которых видны оголившиеся берега Днепра. Как сообщается, катастрофа возникла в районе ДнепроГЭСа
Вирус летучих мышей под названием RshTT200 обладает пандемическим потенциалом, который сопоставим с SARS-CoV-2. Об этом заявили ученые, сотрудники