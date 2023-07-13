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«Сил уже не хватает». Борец с пожарами Григорий Куксин объяснил, почему горит Урал и как его тушить

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«Сил уже не хватает». Борец с пожарами Григорий Куксин объяснил, почему горит Урал и как его тушить
В России
Фото из открытых источников

Борец с пожарами Григорий Куксин рассказал, почему на Урале долго не могут справиться с возгоранием, почему возникают пожары и что в должны делать чиновники и обычные граждане.

По словам учредителя Центра профилактики ландшафтных пожаров и соучредителя Общества добровольных лесных пожарных, В краткосрочной перспективе нужно спасать населенные пункты и не допустить гибели людей. Прогнозировать развитие каждого пожара, успевать предотвратить переход на дома и эвакуировать людей. Кроме того, следует удерживать в осушительных каналах воду на горящих торфяниках и подтапливать территории, сдерживать рост очагов тления.

Важно уже осенью начать работы по обводнению проблемных болот и к весне потушить все очаги тления. Иначе следующий сезон окажется еще более разрушительным, чем этот.

Также надо просить помощи у других регионов, федерального центра, увеличивать размер финансирования, искать деньги для оказания помощи погорельцам. Людей необходимо просить людей не пользоваться в лесу открытым огнем, вызывать пожарных при обнаружении пожара.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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