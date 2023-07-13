Следующая мощная солнечная буря может ударить раньше, чем предполагалось, и опустошить Землю

Вооруженные силы Украины уже через месяц будут в Крыму. Об этом пишет авторитетное британское издание «The Times» со ссылкой на свои источники в
Ученые из Йельского университета (Yale University) представили новый уникальный метод лечения всех видов рака при помощи технологии генного
На одном из пляжей во Флориде (штат Америки) туристы неожиданно заметили в воде акулий плавник. Люди оперативно покинули воду, поэтому удалось
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью международному агентству «Reuters» заявил, что в ходе
Восточно-Африканский разлом - это гигантская трещина, которая проходит через всю Африку. Она может расколоть на две части континент и привести к
По информации помощника президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, слова которого приводит РИА Новсти, руководство страны не ждет,