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Следующая мощная солнечная буря может ударить раньше, чем предполагалось, и опустошить Землю

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Следующая мощная солнечная буря может ударить раньше, чем предполагалось, и опустошить Землю
Новости науки
Фото из открытых источников

Согласно последний проведенным исследованиям, мощная солнечная буря может начаться раньше, чем предполагалось, и представляет серьезную угрозу для Земли. Во время своего солнечного максимума магнитное поле светила меняется, а активность на его поверхности резко увеличивается. Это приводит к выбросу плазмы с последующим интенсивным излучением.

Буря на Солнце может нанести ущерб энергетической инфраструктуре, спровоцировать некорректную работу спутников, стать опасной для населения Земли.

Как предполагают эксперты, прогноз наступления солнечной бури может быть пересмотрен. Она наступит раньше, чем они ожидали, даже до конца этого года. Ученые опасаются «гигантского силового поля», излучаемого Солнцем, которое обращено в сторону нашей планеты и может представлять угрозу.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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