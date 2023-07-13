Турагент Гажиенко объяснил рост цены на отдых в Турции летом 2023 года

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью международному агентству «Reuters» заявил, что в ходе
В местных пабликах появились фото и видео, на которых видны оголившиеся берега Днепра. Как сообщается, катастрофа возникла в районе ДнепроГЭСа
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После аномальной жары на Екатеринбург надвигается сильный шторм. Синоптики уральцам разослали предупреждения об ожидающихся ливнях, граде, грозах,
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