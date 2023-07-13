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Турагент Гажиенко объяснил рост цены на отдых в Турции летом 2023 года

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Турагент Гажиенко объяснил рост цены на отдых в Турции летом 2023 года
В России / В Мире
Фото из открытых источников

Стоимость отдыха в Турции летом 2023 года стремительно растет из-за инфляции, а также обесценивания турецкой лиры. Об этом проинформировал глава международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко.

По заявлению эксперта, такой существенный рост цен на отдых в Турции действительно обумовлен обесцениванием турецкой национальной валюты. Сейчас это является главной причиной, пишут «Известия».

К тому же, цены выросли из-за западных санкций и увеличения времени полета между Россией и Турцием. Отметим, что все эти факторы привели к подорожанию на 40-50% по сравнению с минувшим годом.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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