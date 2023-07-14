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Военкор Кашеварова об обращении генерала Попова: «Трещим по швам, саморазрушение запущено»

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Военкор Кашеварова об обращении генерала Попова: «Трещим по швам, саморазрушение запущено»
В России
Фото из открытых источников

После того, как в сети появилось обращение генерала Попова к своим подчиненным, которого, по его словам, сняли с должности за правдивые доклады, общество разделилось на две части. Одна критикует военачальника за то, что правда, которую предпочтительнее противнику не знать, начала обсуждаться публично. Другие, наоборот, встали на его защиту. Высказалась на эту тему и военный корреспондент Анастасия Кашеварова.

В своем Телеграм-канале она задается вопросом: как донести реальную ситуацию на фронте и весь ворох проблем, чтобы быть услышанным? По ее мнению, были использованы многие средства. Но суть в том, что ни один из них рабочим инструментом не оказался.

«Публичность — не работает. Мятеж — не работает. Правдивые доклады — не работают. Система пытается сохранить себя при любом раскладе», — констатирует военкор.

Кашеварова видит проблему в государственном аппарате. Тыл не слышит фронт, гражданские живут своей жизнью, участники СВО — своей.

«Фронт кричит о проблемах, а его сливают, обесценивают, запугивают, увольняют, отправляют в ссылки. Вот и командующего 58-ой армией генерал-майора Попова, говорят, сняли за правдивый доклад. Хотя думаю, проблема намного глубже», — говорится в ее сообщении.

Кашеварова в деталях описывает, как могут ставиться военнослужащим задачи на фронте и как военачальникам приходится лавировать на конкретных участках и направлениях по причине чьих-то бизнес-интересов. Не забывает упомянуть о бюрократической волоките, десятках согласований и так далее.

«Трещим по швам, мужики. Саморазрушение запущено. Никто не останавливает», — сокрушается военкор.

В заключение она призвала начать перестраивать систему, привлекать к ответственности бюрократов, и не разбрасываться эффективными военачальниками, даже если они дерзкие.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Военкор Кашеварова об обращении генерала Попова: «Трещим по швам, саморазрушение запущено»

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