«Romanov Лайт»: большинство наших военкоров утратили такие качества, как порядочность и справедливость

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью международному агентству «Reuters» заявил, что в ходе
На одном из пляжей во Флориде (штат Америки) туристы неожиданно заметили в воде акулий плавник. Люди оперативно покинули воду, поэтому удалось
Стало известно, что власти Киева с французскими коллегами подпишут вскоре меморандум о начале обучения пилотов из Украины на американских
После аномальной жары на Екатеринбург надвигается сильный шторм. Синоптики уральцам разослали предупреждения об ожидающихся ливнях, граде, грозах,
Вирус летучих мышей под названием RshTT200 обладает пандемическим потенциалом, который сопоставим с SARS-CoV-2. Об этом заявили ученые, сотрудники
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