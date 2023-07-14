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«Romanov Лайт»: большинство наших военкоров утратили такие качества, как порядочность и справедливость

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«Romanov Лайт»: большинство наших военкоров утратили такие качества, как порядочность и справедливость
В России
Фото из открытых источников

Военный волонтер и блогер, автор Телеграм-канала «Romanov Лайт», в свете последних событий с генерал-майором Иваном Поповым и реакции на него общественности решил порассуждать о моральных качествах тех, кто первым доносит до простых граждан информацию с фронтов.

«Порядочность и справедливость. Те качества, которые утратили большинство наших военкоров», — пишет он в своем Телеграм-канале.

При этом «Romanov Лайт» в очередной раз подчеркнул, что себя военкором не считает. Поэтому решил внести «немного справедливости». А именно — рассказать, почему два известнейших в стране военкора вначале расхваливали «музыкантов», а теперь, после мятежа, принялись изобличать их.

По версии военблогера, на них якобы оказывается давление. На одного — из-за несоответствующей действительности информации по Клещеевке.

«И поэтому он сейчас пишет то, что ему приказывают», — берется утверждать «Romanov Лайт».

Он не уточнил, за какой проступок оказывается давление на второго военкора, но назвал его «тем еще фантазером», когда тот утверждал, что противника на левом берегу Днепра нет.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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