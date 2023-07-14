«Romanov Лайт»: большинство наших военкоров утратили такие качества, как порядочность и справедливость

Военный волонтер и блогер, автор Телеграм-канала «Romanov Лайт», в свете последних событий с генерал-майором Иваном Поповым и реакции на него общественности решил порассуждать о моральных качествах тех, кто первым доносит до простых граждан информацию с фронтов.

«Порядочность и справедливость. Те качества, которые утратили большинство наших военкоров», — пишет он в своем Телеграм-канале.

При этом «Romanov Лайт» в очередной раз подчеркнул, что себя военкором не считает. Поэтому решил внести «немного справедливости». А именно — рассказать, почему два известнейших в стране военкора вначале расхваливали «музыкантов», а теперь, после мятежа, принялись изобличать их.

По версии военблогера, на них якобы оказывается давление. На одного — из-за несоответствующей действительности информации по Клещеевке.

«И поэтому он сейчас пишет то, что ему приказывают», — берется утверждать «Romanov Лайт» .

Он не уточнил, за какой проступок оказывается давление на второго военкора, но назвал его «тем еще фантазером», когда тот утверждал, что противника на левом берегу Днепра нет.