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Особый случай: россиянка Овчинникова просит вернуть домой мобилизованного мужа и отца троих детей

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Особый случай: россиянка Овчинникова просит вернуть домой мобилизованного мужа и отца троих детей
В России
Фото из открытых источников

Анна Овчинникова просит вернуть домой ее мобилизованного мужа, отца 3-х детей. После тяжелых родов женщина не может восстановиться, а опека намекает на детском доме для старших детей. Демобилизовать отца семейства требует председатель мобилизационной комиссии, однако военком непреклонен и заявил: ушел — значит ушел.

Третья беременность Анны женщины протекала тяжело. У нее диагностировали «тяжелую преэклампсию». Такой патологии сопутствует высокая перинатальная и материнская смертность. Женщину госпитализировали, а ее мужу удалось добиться кратковременного отпуска. Малыш появился на свет с кистой в головном мозгу и сердечными проблемами. Три недели он провел в больнице. Однако отпуск у Виктора закончился до выписки супруги. Военнослужащий попытался его продлить, хотя получил отказ.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру, СМИ, а также к уполномоченному по правам человека и ребенка. Председатель комиссии по мобилизации, который сперва отправил отца семейства на СВО, изменил решение и ходатайствовал о возвращении Овчинникова из-за особых обстоятельств. Но возвращать домой военком москвича не захотел. Логика ответа такова: раз призвали, то пути назад нет.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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