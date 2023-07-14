Военкор Яремчук «разнес» новое видео Сладкова о боеприпасах «Вагнера»

Военкор Александр Яремчук прокомментировал видео своего коллеги Александра Сладкова якобы из арсенала ЧВК «Вагнер». Как оказалось, показанные в ролике боеприпасы давно устарели и не использовались частной военной компанией.

Вечером 12 июля Сладков опубликовал в ТГ-канале видео якобы со склада, где находились боеприпасы ЧВК «Вагнер». Как поясняет журналист, «это лишь малая часть арсенала ЧВК, находящегося в Воронеже».

Комментируя видео, Яремчук обращает внимание, что по кадрам нельзя установить расположение склада. При этом, если изучить маркировку снарядов, выясняется, что они давно сняты с вооружения. Это касается выстрелов к 57-мм автоматической зенитной пушке АЗП-57 зенитного артиллерийского комплекса С-60, разработанной и принятой на вооружение в 1950 году. Пушка снята с вооружения в 80-х, однако иногда используется российскими военными в СВО из-за нехватки более современных аналогов. Это в очередной раз доказывает факт снарядного голода как у ЧВК «Вагнер», так и у других российских подразделений, подмечает Яремчук.

Отдельные партии произведены в 80-х и уже просрочены, хотя и такие выстрелы применяются в СВО. Зачастую это приводит к трагическим последствиям.

Устаревшими оказались 73-мм припасы ПГ-15 к пушке 2А28 боевой машины пехоты БМП-1, состоявшей на вооружении с конца 60-х до начала 80-х годов. Сейчас они неэффективны в зоне боев и не применялись «Вагнером». Это касается также 30-мм выстрелов к пушке 2А38 в комплекте со звеньями для пушечного комплекса 2С6 «Тунгуска» и «Панцирь», гранат РГН и другого показанного в ролике вооружения.

Иными словами, на видео попали разукомплектованные, просроченные и устаревшие виды вооружения, которые кто-то хотел представить как хорошее оснащение частной военной компании со стороны оборонного ведомства.

«Если такие боеприпасы применяются в ходе СВО, то где тогда нормальные боеприпасы, об увеличении производства которых в десятки раз говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Военкор Сладков, пытаясь разоблачить факт «снарядного голода» на передовой и особенно у подразделений ЧВК «Вагнер» во время проведения операции «Бахмутская мясорубка», только в очередной раз его подтвердил, сняв чьи-то боеприпасы в каком-то арсенале МО РФ», – заключает Александр Яремчук.

Ранее Сладков сообщал, что ЧВК «Вагнер» передала Министерству обороны около 25 тысяч снарядов. Это, по оценке военкора, якобы достаточно для ведения интенсивных боевых действий. Однако в реальности такого запаса хватило бы лишь на несколько дней, пояснили другие военные корреспонденты. В связи с этим возмущенные коллеги посоветовали Сладкову прекратить писать заказные статьи, дискредитирующие профессию.