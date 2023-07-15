Aging: учеными Гарварда найдены 6 химических коктейлей, обращающих старение вспять

Научные деятели Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое изменит представление человека о процессе старения.

Используя 6 химических коктейлей, они за несколько дней омолодили человеческие клетки, не прибегая к помощи генетической терапии.

Эксперимент проведили на лабораторных мышах. Специалисты использовали комбинацию разных молекул, в том числе витамины и аминокислоты. Химические вещевтсва активировали в организме мышей. Это вызвало ускоренное обновление клеток и замедление старения.

Главная особенность такого подхода - безопасность. Отмечается, что химические коктейли не имеют побочных действий и не приводят к нарушению структуры ДНК. Это и отличает разработку от генной терапии, которая имеет зачастую нежелательные последствия.