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E1.RU: Врач рассказала, чем опасна утечка радиации на атомном заводе в Новоуральске

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E1.RU: Врач рассказала, чем опасна утечка радиации на атомном заводе в Новоуральске
В России
Фото из открытых источников

На Уральском электрохимическом комбинате произошла утечка гексафторида урана. Это вызвало беспокойство у многих жителей. Побочный продукт переработки урана с радиационной точки зрения безопасен, хотя способен вызывать ожоги во время контакта с кожей или слизистыми оболочками. Так происходит из-за наличия фтористоводородных кислот и фторидов.

По сведениям врача-невролога Ольги Безруковой, при постоянном токсическом воздействии фторидов возможно обострение хронических болезней - бронхита, обструктивной болезни легких, астмы.

Людям с хроническими недугами врач рекомендует быть внимательными к здоровью и обращаться за помощью к медикам при ухудшении самочувствия. Фтористоводородные кислоты выводятся через несколько дней с мочой. При высоких концентрациях вызывают проблемы с почками, нарушают водно-электролитный баланс и провоцируют интоксикацию.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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