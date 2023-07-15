Крупный град в Ростовской области станет выпадать чаще, чем за последние 100 лет

Крупный град, который с мощной силой обрушился на несколько южных регионов РФ, включая Ростовскую область, в ближайшие 2 года будет выпадать намного чаще, чем за последние 100 лет. Об этом сообщил климатолог РФ Александр Иошпа.

«Это прежде всего связано с изменением циркуляции атмосферы. Больше воздушных масс проникают со стороны Средиземноморья. Этот вариант развития создает благоприятные условия для изменения синоптической обстановки», — говорит ученый.

Нужно отметить, что сильный град, размером с перепелиное яйцо, выпадал с начала текущего года в Ростове несколько раз. В конце мая он пробил крышу в частном доме, из-за чего и обрушился потолок. А 27 июня от ливня с градом пострадали несколько десятков машин в городе.