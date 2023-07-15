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На дне Северного Ледовитого океана найдены загадочные восьмиугольные следы

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На дне Северного Ледовитого океана найдены загадочные восьмиугольные следы
Новости науки
Фото из открытых источников

Деятели науки на самом дне пролива Фрам обнаружили необычный восьмиугольный след. Он находился между архипелагом Шпицберген и Гренландией. Отметины нашли на глубине 4 км. Их размер - от 4 до 50 см в восьмиугольном сечении. Более ста восьмиугольников зафиксированы камерами при помощи подводных устройств.

По предварительным данным, следы оставлены осьминогами, у которых есть особые перепонки между щупальцами. В пользу данной версии говорит обнаружение нового вида осьминогов в Северном Ледовитом океане. По внешнему виду они похожи на найденные отметки.

Животных трудно заметить, так как средой их обитания является  глубина от 500 до 2.5 тыс. метров. Так глубоко они опускаются для поисков пищи, затем раскрывают щупальца, касаются дна и собирают конечности вместе с пойманной добычей.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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