Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о ее последствиях

Военкор Александр Яремчук прокомментировал видео своего коллеги Александра Сладкова якобы из арсенала ЧВК «Вагнер». Как оказалось, показанные в
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил изданию The Washington Post (WP), что он не может сражаться с РФ на своих условиях. Портал пишет, что
Стало известно, что власти Киева с французскими коллегами подпишут вскоре меморандум о начале обучения пилотов из Украины на американских
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Военный волонтер и блогер, автор Телеграм-канала «Romanov Лайт», в свете последних событий с генерал-майором Иваном Поповым и реакции на него