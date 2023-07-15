Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о ее последствиях

Российские туристы ездят в Турцию не только на отдых, но и для проведения пластической хирургии, качество которой, поговаривают, там не хуже, чем в Европе. Однако часто россияне жалуются на проблемы.

Есть, безусловно, те, кому-то везет, но у многих начинаются проблемы. Система оказания таких услуг в стране хорошо отработана. Пациентов в основном выписывают из больницы уже на следующий день после операции. Им рекомендуется неделю воздержаться от перелетов. Об этом рассказала гражданка РФ Диана, которая работает в этом бизнесе в Турции и сама неоднократно становилась клиенткой хирургов.

«Эта система отработана, поставлена на поток. Всегда предлагаю прилетать в Анталью, не в Стамбул, ведь здесь намного проще найти профессионального врача, можно гулять возле моря после всех процедур», — говорит девушка.

В числе тех, кому не повезло, оказалась россиянка Анна, которая была вынуждена целых четыре раза делать пластику груди из-за некомпетентного хирурга. Хотя его ошибки пришлось исправлять у другого врача, конечным результатом она довольна.