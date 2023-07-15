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ТАСС: в отложениях канадского озера Кроуфорд нашли «эпицентр» новой эпохи на Земле

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ТАСС: в отложениях канадского озера Кроуфорд нашли «эпицентр» новой эпохи на Земле
Новости науки
Фото из открытых источников

Крошечное озеро Кроуфорд (возле Торонто, Канада) сперва кажется обычным водоемом. Но выяснилось, что отложения, которые сохранились в Кроуфорд-Лейк, являются безошибочным доказательством того, что Земля вступила в новую геологическую главу эпоху антропоцена еще примерно 70 лет назад.

По информации членов Рабочей группы по антропоцену (AWG), вскоре они планируют представить доказательства международным экспертам, ответственным за определение геологических глав. Ученые провели исследования, назвав озеро Кроуфорд «эпицентром» новой эпохи на Земле. Они предоставили убедительные геологические доводы, что наступила эпоха антропоцена.

Полученный в результате испытания ядерного оружия плутоний в 50-х годах стал «четким маркером» перехода к антропоцену и сопровождался потреблением ископаемый удобрений и топлива, а также глубокими изменениями в землепользовании, сокращением биоразнообразия вследствие сельскохозяйственных работ.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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