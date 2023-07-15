ТАСС: в отложениях канадского озера Кроуфорд нашли «эпицентр» новой эпохи на Земле

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На Уральском электрохимическом комбинате произошла утечка гексафторида урана. Это вызвало беспокойство у многих жителей. Побочный продукт переработки
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил изданию The Washington Post (WP), что он не может сражаться с РФ на своих условиях. Портал пишет, что
Нужно создавать уникальные пароли для каждого из аккаунтов, заявляет IT-эксперт Владимир Ульянов. Одна из самых главных ошибок, которую допускают