Китай создал первого в мире гуманоидного робота-помощника GR-1 для стариков

КНР столкнулась с проблемой старения населения. Главная проблема состоит в их процентном соотношении к числу населения. К 2040 году 30% китайцев будут иметь 60 лет и старше. Чтобы обеспечить надлежащий уход за пожилыми людьми, создали гуманоидного робота GR-1 от компании Fourier Intelligence.

Он станет первым человекоподобным роботом массового производства. 55-килограммовая разработка имеет рост 1,64 метра и обладает человеческими способностями (ходьбой, избеганием препятствий, способностью выполнять разные физические задачи и поднимать предметы).

GR-1 также поможет в перемещении пациентов из постели на табурет либо инвалидное кресло. Этот незаменимый помощник по уходу станет компаньоном для одиноких стариков.

Робота можно запрограммировать для стояния, сидения, прыжков, обращения с посудой и другими инструментами. Инженеры сейчас изучают возможности робота и работают над его интеграцией в медучреждения.

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