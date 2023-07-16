Ученые из Иранского технологического университета выявили связь между негативным влиянием чрезмерного употребления неполезной растительной пищи и депрессий. По данным журнала PLOS One, растительная еда бывает вредноq при избыточном потреблении. К таким продуктам специалисты отнесли фруктовые соки, очищенные злаки, картофель, подслащенные продукты.

Ученые проанализировали сведения о 2456 человек от 18 лет из всех регионов Ирана. Сведения собирались целый год. Полученные данные коррелировались с беспокойством и депрессивными расстройствами.

В итоге выяснилось, что при излишней привязанности к вышеуказанны продуктам у добровльцев наблюдались изменения психологической устойчивости. Настроение у таких людей портилось, возникала тревога, депрессивные расстройства. Пjка что низвестно, как именно пища влияет на психику, однако деятели науки намерены продолжать исследования.