Учеными найдена связь между сексуальным поведением и риском развития рака глотки

Раннее начало интимной жизни ученые связали с повышенной угрозой возникновения рака. Люди с вирусом папилломы человека (ВПЧ) и спровоцированным им раком ротоглотки начинали жить половой жизнью до своего 18-летия. Решением данной проблемы станет проведение вакцинации подростков до полового созревания.

В новом изучении приняли участие более 600 человек. В конечном итоге удалось выяснить, что пациенты с раком глотки курили и пили больше алкоголя, чем здоровые добровольцы. Вызванное ВПЧ онкологическое заболевание ротоглотки чаще встречалось у тех, кто вступал в половую жизнь до своего 18-летия.

ВПЧ — это вирус, один из самых распространенных в мире. Есть более сотни разных подтипов. Большая часть приводят к доброкачественным новообразованиям, к примеру бородавкам.