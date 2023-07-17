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«Будут умирать, уезжать, ненавидеть»: чем грозит закон о смене пола в РФ

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«Будут умирать, уезжать, ненавидеть»: чем грозит закон о смене пола в РФ
В России
Фото из открытых источников

Принятый Госдумой закон о запрете смены пола является объявленной войной трансгендерам. По мнению экспертов, он приведет к росту количества суицидов, резкой транссексуальной миграции, а люди все равно будут искать решения проблемы.

Эксперты говорят, что трансгендеры не смирятся  с таким положением дел, ведь жить в том состоянии, в котором находятся —  не смогут. Люди будут подпольно делать операции за большие деньги, но без гарантий. Много из них будут умирать из-за серьезных осложнений.

Кроме того, не все препараты можно купить в РФ. Это чревато массовыми депрессиями.

С рождения эти люди подвергаются дискриминации, давлению, дискриминации. Им жилось трудно, они плохо социализированы. Теперь же будут вынуждены искать выход из ситуации. Все сходятся в том, что этот запрет приведет к увеличению числа самоубийств,— говорит психолог Елена, которая работает с трансперсонами.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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