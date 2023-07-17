Учеными из НИТУ МИСИС синтезировано новое вещество для уничтожения рака легкого светом

В Научно-исследовательском университете «МИСИС» сообщили, что их сотрудники обнаружили новое вещество, которое помогает бороться с раком легких при помощи световой энергии. Команда ученых из НИТУ МИСИС и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина создала поистине инновационный продукт для фотодинамической терапии онкологии.

Главный компонент препарата — вещество под названием бактериахлорин. Его производят фототрофные бактерии. Это светочувствительное лекарство имеет потенциал в борьбе с раковыми клетками, поэтому может стать настоящим прорывом в лечении рака. Ученые в результате эксперимента выяснили, что бактериахлорин эффективно подавляет рост опухоли легких у мышей, повышая выживаемость грызунов на 50%.

Новый подход проявил особую эффективность, что отличает его от иных существующих методов. Деятели науки проводят дальнейшие исследования перед использованием препарата на практике.