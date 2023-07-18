Yandex.RTB

Проживание в многоквартирном доме повышает риск госпитализации при ковиде

Image 16+
Проживание в многоквартирном доме повышает риск госпитализации при ковиде
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из США выяснили, что проживающие в многоквартирном доме люди имеют повышенный риск госпитализации при ковиде. А вот  высокая велосипедная или пешеходная доступность и меньший доступ к транспортной инфраструктуре оказались связаны с меньшим риском госпитализации.

В анализе приняли участие 18042 человека. С 1 мая по 31 декабря 2020 года им поставили диагноз ковида. 5239 человек (29,03 процента) были госпитализированы через две недели после положительного теста на ковид. По сравнению с людьми, которых не госпитализировали, у них оказался более высокий индекс массы тела и много сопутствующих болезней. Кроме того, они были старшего возраста и чаще были неиспаноязычными чернокожими или латиноамериканцами.

К тому же выяснилось, что риск госпитализации при ковиде был выше у людей, которые живут в многоквартирных домах. Эти риски повышались на 14,2 процента по сравнению с добровольцами, проживающими в частных домах.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Проживание в многоквартирном доме повышает риск госпитализации при ковиде

Сегодня, 15:34

Учеными из НИТУ МИСИС синтезировано новое вещество для уничтожения рака легкого светом

Вчера, 13:59

Учеными найдена связь между сексуальным поведением и риском развития рака глотки

16-07-2023, 22:05

Китай создал первого в мире гуманоидного робота-помощника GR-1 для стариков

16-07-2023, 21:14

PLOS One: соки, картофель и очищенные злаки вызывают депрессию

16-07-2023, 20:37

ТАСС: в отложениях канадского озера Кроуфорд нашли «эпицентр» новой эпохи на Земле

15-07-2023, 19:55

Science Advances: Найден способ замедлить развитие болезни Паркинсона

15-07-2023, 17:30

На дне Северного Ледовитого океана найдены загадочные восьмиугольные следы

15-07-2023, 17:04

Aging: учеными из Гарварда найдены 6 химических коктейлей, обращающих старение вспять

15-07-2023, 16:33

Следующая мощная солнечная буря может ударить раньше, чем предполагалось, и опустошить Землю

13-07-2023, 08:24

Arkeonews: «До жути натуральная» рука обнаружена в римском форте Виндоланда

13-07-2023, 07:49

The Guardian: искусственный интеллект спасёт мир и подарит людям бессмертие

12-07-2023, 20:30

SD: суперкомпьютер предрек Земле климатическую катастрофу в 4000 разнообразных сценариях к 2100 году

12-07-2023, 15:19

Опасного собрата SARS-CoV-2 изучают в Вашингтонском университете

11-07-2023, 13:01

Гигантская трещина может расколоть Африку на две части и образовать новый океан

10-07-2023, 21:18

Разработана уникальная CRISPR-терапия, которая блокирует развитие всех видов рака

10-07-2023, 16:52

Ученые из Канады выяснили, сколько калорий можно потратить во время секса

9-07-2023, 20:17

В ушах бездомных собак нашли смертельно опасный для человека патоген

9-07-2023, 20:08

Количество пятен достигает 20-летнего максимума: Солнце близится к пику взрывоопасности

8-07-2023, 22:50

«РИА Новости»: Биологи развенчали мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

8-07-2023, 22:31

ТАСС: в отложениях канадского озера Кроуфорд нашли «эпицентр» новой эпохи на Земле
  • 15-07-2023, 19:55

ТАСС: в отложениях канадского озера Кроуфорд нашли «эпицентр» новой эпохи на Земле

Крошечное озеро Кроуфорд (возле Торонто, Канада) сперва кажется обычным водоемом. Но выяснилось, что отложения, которые сохранились в Кроуфорд-Лейк,

E1.RU: Врач рассказала, чем опасна утечка радиации на атомном заводе в Новоуральске
  • 15-07-2023, 17:33

E1.RU: Врач рассказала, чем опасна утечка радиации на атомном заводе в Новоуральске

На Уральском электрохимическом комбинате произошла утечка гексафторида урана. Это вызвало беспокойство у многих жителей. Побочный продукт переработки

На дне Северного Ледовитого океана найдены загадочные восьмиугольные следы
  • 15-07-2023, 17:04

На дне Северного Ледовитого океана найдены загадочные восьмиугольные следы

Деятели науки на самом дне пролива Фрам обнаружили необычный восьмиугольный след. Он находился между архипелагом Шпицберген и Гренландией. Отметины

Aging: учеными из Гарварда найдены 6 химических коктейлей, обращающих старение вспять
  • 15-07-2023, 16:33

Aging: учеными из Гарварда найдены 6 химических коктейлей, обращающих старение вспять

Научные деятели Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое изменит представление человека о процессе старения. Используя 6

Учеными из НИТУ МИСИС синтезировано новое вещество для уничтожения рака легкого светом
  • Вчера, 13:59

Учеными из НИТУ МИСИС синтезировано новое вещество для уничтожения рака легкого светом

В Научно-исследовательском университете «МИСИС» сообщили, что их сотрудники обнаружили новое вещество, которое помогает бороться с раком легких при

Science Advances: Найден способ замедлить развитие болезни Паркинсона
  • 15-07-2023, 17:30

Science Advances: Найден способ замедлить развитие болезни Паркинсона

Ученые Католического университета в Римском кампусе в результате изучения выяснили, что интенсивные тренировки замедляют развитие болезни Паркинсона.

Интересная информация