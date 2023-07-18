Проживание в многоквартирном доме повышает риск госпитализации при ковиде

Ученые из США выяснили, что проживающие в многоквартирном доме люди имеют повышенный риск госпитализации при ковиде. А вот высокая велосипедная или пешеходная доступность и меньший доступ к транспортной инфраструктуре оказались связаны с меньшим риском госпитализации.

В анализе приняли участие 18042 человека. С 1 мая по 31 декабря 2020 года им поставили диагноз ковида. 5239 человек (29,03 процента) были госпитализированы через две недели после положительного теста на ковид. По сравнению с людьми, которых не госпитализировали, у них оказался более высокий индекс массы тела и много сопутствующих болезней. Кроме того, они были старшего возраста и чаще были неиспаноязычными чернокожими или латиноамериканцами.

К тому же выяснилось, что риск госпитализации при ковиде был выше у людей, которые живут в многоквартирных домах. Эти риски повышались на 14,2 процента по сравнению с добровольцами, проживающими в частных домах.