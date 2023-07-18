"Вагнеровцев" под Воронежем застрелил сослуживец-дезертир - источник

Версию убийства двух "вагнеровцев", якобы не желавших участвовать в Марше справедливости, опровергли. Бойцов расстрелял их сослуживец, решивший дезертировать во время шествия.

Изначальную версию двойного убийства под Воронежем опубликовал ранее телеграм-канал BAZA, однако выяснилось, что все было наоборот. Об этом "Московской прачечной" рассказал источник в правоохранительных органах.

"25-летний уроженец Киргизии Ярослав Ш. и двое его напарников, реально служили в ЧВК "Вагнер" в мед отряде, который ехал по параллельным с колонной трассам, чтобы, если что, остаться невредимым и обеспечить медпомощь. В какой-то момент Ярославу стало страшно участвовать в мятеже, однако он понимал, что его напарники с ним уехать не согласятся. И вместо того, чтобы попросту сбежать от напарников, он уговорил их остановиться на минутку и затем расстрелял ничего не подозревающих бойцов. После чего сбежал, оставив машину и тела", – пишут авторы паблика.

Таким образом, становится очевидно, что администраторы BAZA, распространяя ложную версию тех событий, скорее всего отрабатывали заказ в рамках медийной кампании против ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина.