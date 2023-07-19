Из-за пожара на военном полигоне в Крыму перекрыли трассу и начали эвакуацию жителей

На военном полигоне в Кировском районе Крыма в ночь на среду, 19 июля, загорелся склад с боеприпасами. Из населенных пунктов эвакуируют не менее 2-х тысяч человек. Об этом сегодня проинформировал глава республики Крым Сергей Аксенов в личном Телеграм-канале.

Местные жители говорят, на полигоне слышны взрывы. Сперва в воздух поднялся "гриб", за ним последовала ударная волна. Пресс-служба МЧС республики информирует, что людей вывозят из сел Айвазовское, Кринички, Абрикосовка, Приветное. Они отправятся в пункты временного размещения на базе школ.

На месте работает оперштаб, с огнем борются профильные службы. Поезд по автотрассе "Таврида" изменен со 118 по 130 км. Двигаясь со стороны Симферополя, возле поселка Первомайское нужно свернуть на старую дорогу. Выезд на трассу "Таврида" открыт только за Феодосией.

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