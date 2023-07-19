Yandex.RTB

Из-за пожара на военном полигоне в Крыму перекрыли трассу и начали эвакуацию жителей

Image 16+
Из-за пожара на военном полигоне в Крыму перекрыли трассу и начали эвакуацию жителей
В России / Происшествия
Фото из открытых источников

На военном полигоне в Кировском районе Крыма в ночь на среду, 19 июля, загорелся склад с боеприпасами. Из населенных пунктов эвакуируют не менее 2-х тысяч человек. Об этом сегодня проинформировал глава республики Крым Сергей Аксенов в личном Телеграм-канале.

Местные жители говорят, на полигоне слышны взрывы. Сперва в воздух поднялся "гриб", за ним последовала ударная волна. Пресс-служба МЧС республики информирует, что людей вывозят из сел Айвазовское, Кринички, Абрикосовка, Приветное. Они отправятся в пункты временного размещения на базе школ.

На месте работает оперштаб, с огнем борются профильные службы. Поезд по автотрассе "Таврида" изменен со 118 по 130 км. Двигаясь со стороны Симферополя, возле поселка Первомайское нужно свернуть на старую дорогу. Выезд на трассу "Таврида" открыт только за Феодосией.

[media=]

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Курортный сезон в Крыму завершился после 17 июля, так и не начавшись

Сегодня, 19:16

РИАН: "Это пытаются замять". Что устроила толпа подростков в Поволжье

Сегодня, 15:22

Из-за пожара на военном полигоне в Крыму перекрыли трассу и начали эвакуацию жителей

Сегодня, 15:14

"Вагнеровцев" под Воронежем застрелил сослуживец-дезертир - источник

Вчера, 21:00

«Будут умирать, уезжать, ненавидеть»: чем грозит закон о смене пола в РФ

17-07-2023, 07:24

E1.RU: Врач рассказала, чем опасна утечка радиации на атомном заводе в Новоуральске

15-07-2023, 17:33

Крупный град в Ростовской области станет выпадать чаще, чем за последние 100 лет

15-07-2023, 17:15

Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о ее последствиях

15-07-2023, 08:31

Военкор Кашеварова об обращении генерала Попова: «Трещим по швам, саморазрушение запущено»

14-07-2023, 09:58

«Romanov Лайт»: большинство наших военкоров утратили такие качества, как порядочность и справедливость

14-07-2023, 09:48

Особый случай: россиянка Овчинникова просит вернуть домой мобилизованного мужа и отца троих детей

14-07-2023, 08:26

Школьник умер после вдыхания освежителя воздуха прямо на глазах у приятелей

13-07-2023, 21:37

Турагент Гажиенко объяснил рост цены на отдых в Турции летом 2023 года

13-07-2023, 21:30

«Сил уже не хватает». Борец с пожарами Григорий Куксин объяснил, почему горит Урал и как его тушить

13-07-2023, 19:28

Апокалипсис не случился. Екатеринбург миновала страшная гроза — фото

12-07-2023, 17:59

Буданов: Во время марша справедливости «вагнеровцы» дошли до ядерной базы «Воронеж-45»

11-07-2023, 13:13

Экс-коллеги Вероники Наумовой рассказали о ее темном прошлом

11-07-2023, 10:08

В Свердловской области горят леса, трассу под Екатеринбургом заволокло едким дымом: видео

10-07-2023, 20:33

Синоптик Пулин: в Свердловской области жара закончится 12 июля

10-07-2023, 16:32

Туристы из Екатеринбурга высказали жалобы из-за отдыха в ОАЭ

10-07-2023, 16:22

РИАН: "Это пытаются замять". Что устроила толпа подростков в Поволжье
  • Сегодня, 15:22

РИАН: "Это пытаются замять". Что устроила толпа подростков в Поволжье

Житель Балаково (Саратовская область) погиб после избиения. Родственники считают виновными подростков, но полицейские не спешат их задерживать, пишет

Учеными из НИТУ МИСИС синтезировано новое вещество для уничтожения рака легкого светом
  • 17-07-2023, 13:59

Учеными из НИТУ МИСИС синтезировано новое вещество для уничтожения рака легкого светом

В Научно-исследовательском университете «МИСИС» сообщили, что их сотрудники обнаружили новое вещество, которое помогает бороться с раком легких при

Учеными найдена связь между сексуальным поведением и риском развития рака глотки
  • 16-07-2023, 22:05

Учеными найдена связь между сексуальным поведением и риском развития рака глотки

Раннее начало интимной жизни ученые связали с повышенной угрозой возникновения рака. Люди с вирусом папилломы человека (ВПЧ) и спровоцированным им

Китай создал первого в мире гуманоидного робота-помощника GR-1 для стариков
  • 16-07-2023, 21:14

Китай создал первого в мире гуманоидного робота-помощника GR-1 для стариков

КНР столкнулась с проблемой старения населения. Главная проблема состоит в их процентном соотношении к числу населения. К 2040 году 30% китайцев

«Будут умирать, уезжать, ненавидеть»: чем грозит закон о смене пола в РФ
  • 17-07-2023, 07:24

«Будут умирать, уезжать, ненавидеть»: чем грозит закон о смене пола в РФ

Принятый Госдумой закон о запрете смены пола является объявленной войной трансгендерам. По мнению экспертов, он приведет к росту количества суицидов,

PLOS One: соки, картофель и очищенные злаки вызывают депрессию
  • 16-07-2023, 20:37

PLOS One: соки, картофель и очищенные злаки вызывают депрессию

Ученые из Иранского технологического университета выявили связь между негативным влиянием чрезмерного употребления неполезной растительной пищи и

Интересная информация