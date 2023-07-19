Из-за пожара на военном полигоне в Крыму перекрыли трассу и начали эвакуацию жителей

Житель Балаково (Саратовская область) погиб после избиения. Родственники считают виновными подростков, но полицейские не спешат их задерживать, пишет
В Научно-исследовательском университете «МИСИС» сообщили, что их сотрудники обнаружили новое вещество, которое помогает бороться с раком легких при
Раннее начало интимной жизни ученые связали с повышенной угрозой возникновения рака. Люди с вирусом папилломы человека (ВПЧ) и спровоцированным им
КНР столкнулась с проблемой старения населения. Главная проблема состоит в их процентном соотношении к числу населения. К 2040 году 30% китайцев
Принятый Госдумой закон о запрете смены пола является объявленной войной трансгендерам. По мнению экспертов, он приведет к росту количества суицидов,
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