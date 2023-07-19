Курортный сезон в Крыму завершился после 17 июля, так и не начавшись

После теракта, который произошел на Крымском мосту, туристическая отрасль оказалась под угрозой срыва. Крымчане сообщили о получении заявок на отмену бронирований, причем не только на ближайшие дни, но и на август.

"Боюсь, взрыв на мосту добьет этот сезон. У меня объекты в июне стояли пустые, хотя предлагала скидки. Сегодня в коттедже отменили бронь с заездом на 3 недели. Еще отказались от 2-х квартир на следующий месяц. Это начало, не все знают о происшествии, некоторые отменяют не сразу. Потеря предоплаты не остановит туристов, большинство просят деньги за одни или двое суток вперед", - рассказала хозяйка нескольких квартир и коттеджей на побережье Крыма.

Западный Крым столкнулся с негативными последствиями подрыва моста. Практически все пляжи перекрыты военнослужащими, доступ к морю ограничен. Альтернативная трасса через освобожденные территории смущает отдыхающих. Это может негативно повлиять на решение людей касательно поездки на полуостров.