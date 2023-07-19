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PLOS ONE: Университет Кентукки создал новые медпрепараты против болезни Альцгеймера

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PLOS ONE: Университет Кентукки создал новые медпрепараты против болезни Альцгеймера
Новости науки
Фото из открытых источников

В США научные деятели сделали новый шаг в разработке медицинского препарата от болезни Альцгеймера. Сотрудники Университета в Кентукки (University of Kentucky) провели изучили роль белка p38 в развитии слабоумия.

Эксперименты проводились на лабораторных грызунах. По словам американских специалистов, у данного белка есть потенциал для разработки лекарственных средств для терапии разных нейровоспалительных дисфункций.

Ученые выяснили, что введение препаратов на начальных стадиях когнитивного расстройства поменяет взаимосвязь между иммунными клетками и рисками расстройства. Но самое главное, что продолжительное применение лекарства не вызывает побочных эффектов.

Попутно отметим, что ингибиторы p38 ранее показали выскую эффективность во время клинических испытаний на людях. Об этом пишет научный журнал PLOS ONE.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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