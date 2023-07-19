РИАН: "Это пытаются замять". Что устроила толпа подростков в Поволжье

Житель Балаково (Саратовская область) погиб после избиения. Родственники считают виновными подростков, но полицейские не спешат их задерживать, пишет РИАН.

Напомним, трагедия произошла 6 июля. Александр возвращался домой. Возле подъезда к нему подошла толпа школьников. Завязалось общение, которое закончилось избиением и гибелью мужчины. Близкие скончавшегося считают, что парни избили 39-летнего мужчину. Несмотря на травмы, он дошел до подъезда, но упал, потеряв сознание. Случайные прохожие вызвали врачей. Пострадавший после сток в реанимации скончался.

Эта трагедия вызвала в обществе огромный резонанс. Некоторые винят погибшего, сообщая, что у него были проблемы с законом и он спровоцировал подростков. Другие говорят, что виновны молодые люди, а дело могут замять. Правоохранительные органы проводят проверку.