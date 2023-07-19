Учёные выяснили, почему похудевшие часто набирают потерянные килограммы снова

Ученые выяснили, что по мере того, как у человека развивается ожирение, мозг не реагирует на сигнал о сытости. Это означает, что люди начинают еще больше есть.

Когда участники сбросили лишний вес, реакция мозга на съеденную еду оставалась прежней. Т оесть чувство насыщения к ним не возвращалось. Именно из-за этого похудевшим сложно удержать вес. Это происходит из-за сбитых настроек чувства сытости. Люди рано или поздно снова начинают переедать и набирать килограммы. Об этом сообщается в публикации журнала Nature Metabolism.

Исследователи задействовали МРТ контроля активности мозга, который сигнализирует о сытости. Проверялось в том числе, как реагирует мозг на два вида питательных веществ - жиры и сахара - у людей с индексом массы тела 25 и менее, добровольцев со здоровым весом, у испытуемых с ИМТ 30 и выше (ожирение).