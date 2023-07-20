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«Два майора»: Грядет вторая волна мобилизации, а медиатехнологи будут убеждать, что нет

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«Два майора»: Грядет вторая волна мобилизации, а медиатехнологи будут убеждать, что нет
В России
Фото из открытых источников

Авторы Телеграм-канала «Два майора» (по некоторым данным, это действующие военнослужащие ВС РФ) считают, что в России готовится вторая волна частичной мобилизации. Выводы ими были сделаны на фоне последней инициативы законодателей.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять ряд поправок к законодательным актам. Так, там предлагают граждан РФ за неявку в военкомат по повесткам наказывать крупным штрафом — в размере до 50 тысяч рублей. А если человек вдруг «забудет» и не сообщит туда ряд важных сведений о переезде, смене работы и изменении семейного положения, ему может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

Юридическим лицам за «неоказание содействия организации оповещения и явки» во время мобилизации придется заплатить многократно больше. В поправках прописывается штраф до 500 тысяч рублей.

«А теперь великолепные медиатехнологи бросятся объяснять населению, что второй волны мобилизации не будет», — пишут «Два майора», явно делая отсылку к мобилизации сентябрьской.

Напомним, что СВО началась 24 февраля минувшего года. Вплоть до сентября российских мужчин, которые не являлись контрактниками и добровольцами и не изъявляли желания отправиться на театр боевых действий, убеждали, что мобилизации в России не будет.

Еще 13 сентября 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что о мобилизации в РФ речь не идет. Однако через считанные дни она началась.

13 июня сего года уже сам глава государства на встрече с военкорами заверил общество, что необходимости в дополнительной мобилизации в России нет.

А если нет, напрашивается вопрос: зачем тогда законодатели надумали вводить такие крупные штрафы за неявку в военкомат по повестке?!

К слову, по оценке журнала «Forbes», которое в октябре ссылалось на данные своих источников, в том числе в кругах чиновников, после объявления частичной мобилизации в прошлом году из РФ уехало более 700 тысяч человек.

В Совфеде даже предлагали изменить законодательство, чтобы сделать пребывание за границей сбежавших от частичной мобилизации «менее комфортным».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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