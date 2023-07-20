DAD: дым от вейпов увеличивает содержание токсинов в воздухе в 22 раза

Использование электронных сигарет приводит к увеличению содержания токсинов в воздухе в 20 раз. Об этом свидетельствуют результаты работы специалистов из Америки, пишет научный журнал Drug and Alcohol Dependence.

Результаты исследователей опровергают мнение о том, что вейп безопасен для окружающей среды и самого человека. В эксперименте приняли участие 60 добровольцев. Все люди курили в машине электронные сигареты. Они делали более 10 затяжек. После семи минут курения концентрация вредных частиц в воздухе превышала исходные значения в 22 раза.

Сообщается, что датчики не учитывали состав вредных веществ. Эксперты утверждают, что жидкость для вейпа содержит в себе много никотина, ароматизаторов, растворителей. Аэрозоль содержит огромное количество бензола и ацетальдегида, что негативным образом влияет на человека.