Молодой мужчина попал в больницу и похудел на 90 килограммов

Житель Балаково (Саратовская область) погиб после избиения. Родственники считают виновными подростков, но полицейские не спешат их задерживать, пишет
Популярное телешоу едва не стало причиной сумасшествия японца Томоаки Хаматсу (прозвище Насуби). В 1998 году комик принял участие в реалити-проекте
В Научно-исследовательском университете «МИСИС» сообщили, что их сотрудники обнаружили новое вещество, которое помогает бороться с раком легких при
После теракта, который произошел на Крымском мосту, туристическая отрасль оказалась под угрозой срыва. Крымчане сообщили о получении заявок на отмену
Напечатанная на заводе редкая модель Apple iPhone, которая была выпущена в 2007 году, продана на аукционе за ошеломляющие $190 372. У iPhone 2007
Версию убийства двух "вагнеровцев", якобы не желавших участвовать в Марше справедливости, опровергли. Бойцов расстрелял их сослуживец, решивший