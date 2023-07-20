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Молодой мужчина попал в больницу и похудел на 90 килограммов

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Молодой мужчина попал в больницу и похудел на 90 килограммов
Новости
Фото из открытых источников

23-летний Аман Хан рассказал о своем похудении. После того как парень потерял сознание и оказался в больнице, медики его предупредили о необходимости изменить свой образ жизни. Хан похудел на 90 килограммов.

В первую очередь, он изменил рацион питания, сократив потребление алкоголя. Также он начал заниматься спортом. Молодой человек сочетал кардио, йогу, силовые тренировки.

Благодаря тяжелой работе, Хан снизил свой вес до 72 килограммов с 162 всего за полтора года. Такие результаты позволил ему найти новую работу. Он стал экспертом борьбе с лишним весом.

По словам Амана, похудение -это не просто избавление от лишних килограммов. Это обретение уверенности, нового импульса в жизни и, конечно же, здоровья.

Источник фото: The Times of India

 

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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