Екатеринбуржцы жалуются на едкий запах, который не даёт им жить уже несколько лет

В Завокзальном микрорайоне Железнодорожного района (Екатеринбург) жители жалуются на неприятный запах, который исходит с улицы. Как говорят екатеринбуржцы, едкий запах вновь возник на этой неделе.

По словам местной жительницы, самостоятельно они не могут определить источник резкого запаха. Они живут с закрытыми окнами. Женщина показала копии обращений в разные инстанции. Там заявили, что не нашли источник запаха и не могут начать проверку, поскольку неясно, какое предприятие проверять.

Ранее с подобными жалобами обратилась жительница Завокзального Руфина. По данным дамы, запах очень странный и незнакомый, ни с чем не сравнимый. Жители направили жалобу в районную администрацию, также они обращались в прокуратуру и прочие инстанции. Выезды сотрудников ведомств не помогли установить источник запаха и идентифицировать его. При этом они проинформировали население Екатеринбурга, что содержание в воздухе вредных веществ не превышает ПДК.