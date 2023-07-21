В Екатеринбурге мать с сыном уже полтора года терроризируют своих соседей

Двое жильцов дома на ул. Посадской в Екатеринбурге жизнь своих соседей превратили в настоящий ад. Екатеринбуржцы пожаловались на порчу имущества и угрозу. Полтора года людей донимает мать с сыном, подозревающие жильцов дома в заговоре с интернет-провайдером. По словам пострадавших, 60-летняя дама и ее 30-летний наследник оскорбляют их, угрожают, портят имущество. Они сообщают, что жильцы у них «воруют» Интернет при помощи оборудования для DDOS-атаки. В «сговоре» состоит также поставщик услуг — «Дом.ру». Доводы соседей агрессоров не вразумляют. Жильцы сталкиваются регулярно с разбитыми глазками на дверях, сломанными ручками дверей, оборванными проводами, поцарапанными машинами.

Пострадавшие пишут заявления в полицию, но ни одно из них не привело к результату. Смутьяны так и не понесли наказания. Некоторые жильцы были вынуждены съехать, те, что остались, устали терпеть выходки своих соседей. В УМВД по Екатеринбургу обещают разобраться в этой ситуации и проверить действия полицейских.