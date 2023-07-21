В Екатеринбурге мать с сыном уже полтора года терроризируют своих соседей

Житель Балаково (Саратовская область) погиб после избиения. Родственники считают виновными подростков, но полицейские не спешат их задерживать, пишет
Использование электронных сигарет приводит к увеличению содержания токсинов в воздухе в 20 раз. Об этом свидетельствуют результаты работы
23-летний Аман Хан рассказал о своем похудении. После того как парень потерял сознание и оказался в больнице, медики его предупредили о необходимости
Популярное телешоу едва не стало причиной сумасшествия японца Томоаки Хаматсу (прозвище Насуби). В 1998 году комик принял участие в реалити-проекте
Авторы Телеграм-канала «Два майора» (по некоторым данным, это действующие военнослужащие ВС РФ) считают, что в России готовится вторая волна
После теракта, который произошел на Крымском мосту, туристическая отрасль оказалась под угрозой срыва. Крымчане сообщили о получении заявок на отмену