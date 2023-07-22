JAMA Dermatology: учеными найден действенный способ избавиться от привычки грызть ногти

Ученые из Германии выявили эффективный способ избавления от привычки грызть ногти. Новый метод помог 80% добровольцев, страдающих от признаков телесно-ориентированного повторяющегося поведения (BFRB). Этим расстройством страдает 5% людей во всем мире.

Оно проявляется в обкусывании ногтей, кожи на пальцах рук, ног, выдергивании волос. Специалисты под руководством нейропсихолога Штеффена Моритца (Университетская клиника Гамбург-Эппендорф) узнали, как можно помочь таким людям.

268 добровольцам с BFRB предложили заменить вредную привычку. Когда возникало желание грызть ногти и выдергивать волосы, нужно было провести подушечками пальцев по ладоням либо растирать ладони, не задействуя при этом ногти, а также слегка поглаживать свои предплечья.

80% участников за 6 недель отказались от привычки. 86% готовы поделиться этим методом с другими. Наилучшие результаты показали пациенты, кусающие ногти.