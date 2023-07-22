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SR: Корейскими учёными найдена связь между страной проживания людей и продолжительностью сна

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SR: Корейскими учёными найдена связь между страной проживания людей и продолжительностью сна
Новости науки
Фото из открытых источников

Учёные из Южной Корее провели очередное исследование. Во время изучения они выяснили, от чего зависит продолжительность сна. Как выяснилось, местность проживания, а также культурные особенности различных стран влияют на ночной отдых.

Более четырех лет научные деятели проводили исследование. Они опросили более 30 тысяч человек из разных странах мира. Оказалось в итоге, что страны с высоким уровнем индивидуализма предпочитают продолжительный сон. Также они склонны намного раньше ложиться спать.

"На продолжительность и качество сна влияет несколько факторов. Это циркадные ритмы, время суток, возраст, пол, уровень физической активности. А вот не зависит сон от количества тренировок", - сообщают специалисты.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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