Time: учёные лишь сейчас выяснили, как COVID-19 воздействует на мозг человека

Учёные узнали, как COVID-19 влияет на мозг. Вирус во время пандемии вызывал странные проблемы с нервной системой. У пациентов пропадал вкус и обоняние, отмечалось затуманенное сознание.

Сотрудники медицинского центра Лэнгон при Нью-Йоркском университете обнаружили, что у пациентов после COVID-19 изменяется размер и структура головного мозга, присутствуют депрессии и судороги. В ходе исследования мозга 13 умерших от коронавируса человек выяснилось, что кровеносные сосуды мозга были повреждены из-за антител, которые вырабатываются в ответ на этот вирус. В итоге повреждения мозга возникает воспаление части мозга, отвечающей за дыхание.

Дело в том, что вирус нападал на "вспомогательные клетки" человеческого мозга, повреждение которых запускало опасный "эффект домино", который и провоцировал гибель мозговых тканей.