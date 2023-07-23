Екатеринбуржцы пожаловались на пляж, который несколько ночей мешает им спать

Их на весь ВИЗ слышно! У них светомузыка, периодически слышно крики: «Куба, — рассказал E1.RU местный житель.

Из-за этих тусовок вторую ночь не сплю. На работу встаю в семь утра, минувшей ночью уснула в пять часов, басы с острова просто выбивают окна. Живу на Сортировке! Не представляю себе, как справляются люди, которые рядом живую, - жалуется другая читательница.