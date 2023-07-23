Екатеринбуржцы пожаловались на пляж, который несколько ночей мешает им спать

По заявлению ученых, экстремальная жара в Северном полушарии летом этого года, которая привела к множеству температурных рекордов, была связана с
Двое жильцов дома на ул. Посадской в Екатеринбурге жизнь своих соседей превратили в настоящий ад. Екатеринбуржцы пожаловались на порчу имущества и
Авторы Телеграм-канала «Два майора» (по некоторым данным, это действующие военнослужащие ВС РФ) считают, что в России готовится вторая волна
В Завокзальном микрорайоне Железнодорожного района (Екатеринбург) жители жалуются на неприятный запах, который исходит с улицы. Как говорят
Политолог Ростислав Ищенко дал большое интервью порталу «Украина.ру». Главной темой разговора стал выход России из зерновой сделки. Но «красной
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью телекомпании ВВС сделал громкое заявление по Бахмуту (Артемовску). По его