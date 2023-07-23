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Екатеринбуржцы пожаловались на пляж, который несколько ночей мешает им спать

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Екатеринбуржцы пожаловались на пляж, который несколько ночей мешает им спать
В России
Фото из открытых источников

23 июля ночью многие екатеринбуржцы на ВИЗе и Старой Сортировке проснулись из-за музыки и криков. Доносились они со стороны пляжа Cuba Cuba. Там вторую ночь подряд проходит фестиваль Odyssey. Организаторы пообещали устроить «настоящий праздник любви, музыки, красоты, танцев». Жители эту идею не оценили.

Их на весь ВИЗ слышно! У них светомузыка, периодически слышно крики: «Куба, — рассказал E1.RU местный житель.
Из-за этих тусовок вторую ночь не сплю. На работу встаю в семь утра, минувшей ночью уснула в пять часов, басы с острова просто выбивают окна. Живу на Сортировке! Не представляю себе, как справляются люди, которые рядом живую, - жалуется другая читательница.
Многие работающие, у многих дети, им спать нужно ночью, а не слушать из бассейна музыку, - возмущен екатеринбуржец.
Недовольных — тьма. Этот треш вторую ночь длится! — добавляет еще одни горожанин.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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