В Екатеринбурге мальчики побили девочек и выстрелили в одну из них из пистолета

Во дворе ЖК «Ньютон Парк» (Академический район Екатеринбурга) мальчики напали на девочек. В одну из них нападавший выстрелил из пистолета.

«Во дворе девочки 9-10 лет играли, разложили сладости. Мальчики вкусности отняли, те потребовали вернуть. Тогда мальчик в панаме перцовым баллончиком стал запугивать одну девочку. После этого стали ее пинать в бедро, по груди. В итоге у нее большие гематомы», — рассказала свидетельница.

Жительница добавила, что школьницы побежали за помощью к охранникам, но те не никак отреагировали. Вскоре нападавший вернулся и выстрелил.

«Девочки позвали охрану, а мальчики убежали. Спустя некотрое время вернулись. Мальчик в панаме выстрелил в одну из девочек из пистолета. Ее и избитую девочку увезли в больницу», — добавляют очевидицы.

В УМВД Екатеринбурга заявили, что информация по данному факту к ним не поступала. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, полиция проводит проверочные мероприятия. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о данном инциденте, позвонить по тел: 8 (343) 356-42-04 (в дежурную часть отдела полиции 4) либо 02 (102 с мобильного).