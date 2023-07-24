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Молодые мажоры на Ferrari и Porsche устроили гонки по вечернему Екатеринбургу

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Молодые мажоры на Ferrari и Porsche устроили гонки по вечернему Екатеринбургу
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Молодые мажоры на красной и зеленой Ferrari и Porsche устроили настоящие гонки по Екатеринбургу. Спортивные машины прохожие заметили вечером в воскресеье, 23 июля.

Сообщается, что авто начали «гонять» по оживленным дорогам примерно в 23:00. При этом автолюбители не обращали внимания на пешеходов и проезжающие мимо машины, пишет Е1.RU.

Примечательно, что водители начали движение тогда, когда семья с коляской, которая шла по пешеходному переходу, не дошла даже до тротуара.

Добавим, что красный Ferrari 458 Italia заметили в центре города в начале 2023 года. О  зеленом Porsche 911 Speedster ничего не известно.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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