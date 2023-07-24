На Украине массовую атаку дронов на Москву назвали спецоперацией ГУР

За ночной атакой беспилотников (БПЛА) на Москву стоит ГРУ (Главное управление разведки). Об этом сообщает источник в спецслужбах.

Так, сообщается, что "все птички сумели долететь до Москвы".

Ранее в Минобороны России сообщили о предотвращении попытки атаковать Крым в ночь на понедельник, 24 июля. При помощи средств радиоэлектронной борьбы обнаружили и обезврежены 14 дронов. 11 летательных аппаратов упали в акваторию Черного моря, еще три рбеспилоткники разбились в Крыму. Еще три дрона уничтожены при помощи ПВО.

Отметим, что атака беспилотников на Москву вызвала повреждения в разных районах столицы. В бизнес-центре, расположенном на проспекте Лихачева, была совершена атака. В итоге выбиты стекла на трех этажах, хотя возгорания удалось избежать.