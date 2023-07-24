В Екатеринбурге определили четыре лучших ресторана города

По заявлению ученых, экстремальная жара в Северном полушарии летом этого года, которая привела к множеству температурных рекордов, была связана с
Во дворе ЖК «Ньютон Парк» (Академический район Екатеринбурга) мальчики напали на девочек. В одну из них нападавший выстрелил из пистолета. «Во дворе
Двое жильцов дома на ул. Посадской в Екатеринбурге жизнь своих соседей превратили в настоящий ад. Екатеринбуржцы пожаловались на порчу имущества и
Политолог Ростислав Ищенко дал большое интервью порталу «Украина.ру». Главной темой разговора стал выход России из зерновой сделки. Но «красной
23 июля ночью многие екатеринбуржцы на ВИЗе и Старой Сортировке проснулись из-за музыки и криков. Доносились они со стороны пляжа Cuba Cuba. Там
Учёные узнали, как COVID-19 влияет на мозг. Вирус во время пандемии вызывал странные проблемы с нервной системой. У пациентов пропадал вкус и