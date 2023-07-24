В Екатеринбурге определили четыре лучших ресторана города

В Екатеринбурге назвали победителей фестиваля «Да, шеф!». Лучшими стали четыре ресторана города из 35. Это ресторан «Высота 5642», «Два Деда», Grand Buffet Ekaterinburg, «Шави Ломи».

Выбрали лучших из лучших двумя способами. Первый — по оценке оценка экспертов, 8-ми журналистов и гастроблогеров, которые оценивали блюда от 1 до 5 баллов. Затем подсчитали голоса, а рестораны поделили на категории: дешевые (сет за 1,3 тысячи рублей) и дорогие (сет за 2,3 тысячи).