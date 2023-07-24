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В Екатеринбурге определили четыре лучших ресторана города

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В Екатеринбурге определили четыре лучших ресторана города
В России
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге назвали победителей фестиваля «Да, шеф!». Лучшими стали четыре ресторана города из 35. Это ресторан «Высота 5642», «Два Деда», Grand Buffet Ekaterinburg, «Шави Ломи».

Выбрали лучших из лучших двумя способами. Первый — по оценке оценка экспертов, 8-ми журналистов и гастроблогеров, которые оценивали блюда от 1 до 5 баллов. Затем подсчитали голоса, а рестораны поделили на категории: дешевые (сет за 1,3 тысячи рублей) и дорогие (сет за 2,3 тысячи).

В первой категории победу одержал ресторан Новикова «Высота 5642», а во второй победа досталась ресторану Grand Buffet Ekaterinburg.

Иных победителей определили по количеству проданных фестивальных сетов. Это можно смело назвать народной победой. В категории до 1,3 тысячи рублей победил ресторан «Два Деда», а в категории до 2,3 тысячи —заведение «Шави Ломи».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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