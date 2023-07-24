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Вонючие грибы выросли в поселке Большой Исток под Екатеринбургом

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Вонючие грибы выросли в поселке Большой Исток под Екатеринбургом
В России
Фото из открытых источников

В поселке Большой Исток (под Екатеринбургом) дачники на своем участке увидели вонючие грибы. Как выяснилось, это Мутинус Равенеля — редкий вид грибов, занесенных в Красную книгу РФ,.

По данным портала Е1, такие грибы часто можно обнаружить в хвойных лесах возле гнилых пней. Когда гриб начинает расти, он похож на яйцо. Затем «вылупляется» полая ножка примерно в 12 сантиметров. Шляпки у него нет.

Употреблять их не стоит. Своим запахом гриб привлекает многих мух, которые и разносят его споры. Так грибы могут оказаться на садовых участках.

Такой вид грибов считают родственником грибов-дождевиков. Для людей они не несут опасности. По сведениям экспертов, грибы быстро исчезают, также, как появляются.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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