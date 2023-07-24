Вонючие грибы выросли в поселке Большой Исток под Екатеринбургом

По заявлению ученых, экстремальная жара в Северном полушарии летом этого года, которая привела к множеству температурных рекордов, была связана с
Во дворе ЖК «Ньютон Парк» (Академический район Екатеринбурга) мальчики напали на девочек. В одну из них нападавший выстрелил из пистолета. «Во дворе
В Екатеринбурге назвали победителей фестиваля «Да, шеф!». Лучшими стали четыре ресторана города из 35. Это ресторан «Высота 5642», «Два Деда», Grand
Политолог Ростислав Ищенко дал большое интервью порталу «Украина.ру». Главной темой разговора стал выход России из зерновой сделки. Но «красной
23 июля ночью многие екатеринбуржцы на ВИЗе и Старой Сортировке проснулись из-за музыки и криков. Доносились они со стороны пляжа Cuba Cuba. Там
Учёные узнали, как COVID-19 влияет на мозг. Вирус во время пандемии вызывал странные проблемы с нервной системой. У пациентов пропадал вкус и