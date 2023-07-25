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«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

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«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев
В России
Фото из открытых источников

Мужчину, мобилизованного из Тавды, нашли спустя пять месяцев. В воинских частях с февраля того года были утеряны все документы 39-летнего Анатолия.

После призыва военнослужащий служил в Елани. После этого его отправили в самарскую часть, дальше в зону СВО. По бумагам мужчина не числился ни в одной из частей, он не получал зарплату, не мог также пойти в отпуск. Гранатометчик, который несколько месяцев служит на передовой, поддерживал связь со своей семьей. Родные попытались разобраться в данной ситуации. Близкие Анатолия обзванивали военные части, но командиры им говорили, что ни у кого из них нет документов.

Родственники решили направить обращение в военную прокуратуру. Там подтвердили, что уроженец Тавды а настоящее время на СВО, хотя об этом приказ не издавался. После вмешательства главной военной прокуратуры и депутата Максима Иванова документы наконец-то привели в порядок. Самого военного зачислили в часть, выплатили зарплату за последние несколько месяцев.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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