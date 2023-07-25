«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

Во дворе ЖК «Ньютон Парк» (Академический район Екатеринбурга) мальчики напали на девочек. В одну из них нападавший выстрелил из пистолета. «Во дворе
В Екатеринбурге назвали победителей фестиваля «Да, шеф!». Лучшими стали четыре ресторана города из 35. Это ресторан «Высота 5642», «Два Деда», Grand
В поселке Большой Исток (под Екатеринбургом) дачники на своем участке увидели вонючие грибы. Как выяснилось, это Мутинус Равенеля — редкий вид
Специалисты из Центра биоэлементологии и экологии человека из Сеченовского университета нашли новый способ, как можно позволяющий предсказать
Телеграм-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo в свежем отчете по оперативной обстановке на фронтах специальной военной операции
23 июля ночью многие екатеринбуржцы на ВИЗе и Старой Сортировке проснулись из-за музыки и криков. Доносились они со стороны пляжа Cuba Cuba. Там