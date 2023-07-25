Нутрициолог Маломуж перечислила улучшающие функции головного мозга продукты-пробиотики

Прием пробиотиков может снизить риски деградации головного мозга у пожилых людей. По словам нутрициолога Светланы Маломуж, есть продукты, которые содержат пробиотики и которые способны улучшить функции этого важного органа.

Пробиотики - это важная часть полноценного рациона. Они положительно влияют на пищеварение, иммунитет, когнитивные способности. Специалист говорит, что они легко усваиваются организмом, а также улучшают усвоения молочных продуктов, улучшая работу кишечника. Доктор отмечает, к таким продуктам можно отнести квашеную капусту, йогурты, кимчи, комбучу, ферментированные фрукты и овощи. Однако пробиотики нужно употреблять небольшими порциями и сочетать с основным приемом пищи.