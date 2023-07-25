Учёными из Университета Флориды найдено вино, которое замедляет старение кожи

Специалисты из Университета Флориды (США) выяснили, что неохлажденное мускатное вино замедляет процесс старения кожи и улучшает её эластичность.

Ученые изучили 17 женщин от 40 лет. Их разделили на две группы. Одна группа употребляла 300 мл вина шесть недель ежедневно, а другая группа – плацебо. Затем специалисты измерили эластичность кожи и группы поменялись местами. Выяснилось, что регулярное потребление вина улучшает состояние кожи и сохраняет молодость, защищает кожный покров от повреждений и способствует ее увлажнению.

Это происходит из-за полифенолов - антиоксидантов, которые освобождают организм от свободных радикалов и предотвращают повреждения на клеточном уровне.

К слову, результаты последнего изучения американские научные деятели представили во время конгресса Американской ассоциации нутрициологов NUTRITION 2023.