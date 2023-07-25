В свердловском Минздраве рассказали, из-за чего проверяют местный онкоцентр

По заявлению ученых, экстремальная жара в Северном полушарии летом этого года, которая привела к множеству температурных рекордов, была связана с
Во дворе ЖК «Ньютон Парк» (Академический район Екатеринбурга) мальчики напали на девочек. В одну из них нападавший выстрелил из пистолета. «Во дворе
В Екатеринбурге назвали победителей фестиваля «Да, шеф!». Лучшими стали четыре ресторана города из 35. Это ресторан «Высота 5642», «Два Деда», Grand
В поселке Большой Исток (под Екатеринбургом) дачники на своем участке увидели вонючие грибы. Как выяснилось, это Мутинус Равенеля — редкий вид
Политолог Ростислав Ищенко дал большое интервью порталу «Украина.ру». Главной темой разговора стал выход России из зерновой сделки. Но «красной
Специалисты из Центра биоэлементологии и экологии человека из Сеченовского университета нашли новый способ, как можно позволяющий предсказать