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В свердловском Минздраве рассказали, из-за чего проверяют местный онкоцентр

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В свердловском Минздраве рассказали, из-за чего проверяют местный онкоцентр
В России
Фото из открытых источников

В Свердловском онкоцентре проводится проверка Минздравом, ТФОМС и Министерством финансов. Это породило много слухов об увольнении главного врача Бориса Мейлаха, поскольку после проверки Минфина ушел из поста предыдущий руководитель. По какой причине проверяют эту больницу, пишет E1.RU.

В Свердловской области зафиксирован рост пациентов с онкологическими болезнями с 2010 по 2022 год на 12.8%. В связи с этим выросло число людей, которые нуждаются в хирургическом лечении — на целых 23,8% с 2020 по 2022 год.

Проверка в центре необходима, чтобы перераспределить коечный фонд, увеличив пропускную способность. Также нужно справиться с очередью на операции, принимая больше пациентов одновременно. По данным источника, дело в большом количестве обращений в СМИ по поводу отказа провести химиотерапию. Люди пожаловались, что так нет необходимых для терапии препаратов.

В ТФОМС и свердловском Минфине факт проверки подтвердили, однако о ее причинах говорить не стали. Сотрудники онкологического центра боятся, что после вынесения проблемы за стены больницы главврач их может лишить премий.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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