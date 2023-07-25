Специалисты из Центра биоэлементологии и экологии человека из Сеченовского университета нашли новый способ, как можно позволяющий предсказать появление рака за несколько лет до его развития.

Для начала отметим, что главным направлением работы сотрудников Университете имени И.М. Сеченова являетсясоздание с дальнейшим тестированием системы поддержки принятия решений врачами. Российские специалисты активно работают над цифровыми двойниками распространенных раковых клеток, патологий сердца и сосудов. Сейчас ведется работа над созданием цифрового двойника колоректального рака.

Ученые провели исследование мочи пациентов с данным диагнозом иувидели специфические изменения. Более того, они разработали особый алгоритм, который позволит прогнозировать развитие колоректальной опухоли еще за несколько лет до того, как она начнет формироваться в человеческом организме.