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Бледная копия Жуковой: у Абрамовича появилась новая стройная брюнетка

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Бледная копия Жуковой: у Абрамовича появилась новая стройная брюнетка
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Фото из открытых источников

В личной жизни 56-летнего Романа Абрамовича, похоже, произошли изменения. Российский миллиардер нашел замену Дарье Жуковой, пишет «7Дней».

Мультимиллионер стал встречатся со стройной брюнеткой. Официальных комментариев пока что не появилось. Ходят слухи, что Абрамович состоит в отношениях с Еленой Набиуллиной, работающей шеф-кондитером. Также поговаривают, что Роман обеспечил возлюбленной членство в его гольф-клубе.

Помимо того, молодая девушка часто сопровождает бизнесмена во время его полетов на частном самолете. Избранница миллионера обладает яркой и эффектной внешностью. Ее некоторые фанаты сравнивают с Дарьей, хотя многие утверждают, что она является бледной копией Жуковой.

 


Текст: Информационное агентство «Informing»

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